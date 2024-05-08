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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская не считает Тюкавина игроком европейского уровня

08 Мая 2024 • 12:50 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее стало известно, что нападающий был признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.

«Тюкавин играет неплохо. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил 16 голов и стал автором девяти ассистов.

После 27 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

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