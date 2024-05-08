Смородская не считает Тюкавина игроком европейского уровня

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

Ранее стало известно, что нападающий был признан лучшим игроком чемпионата России в апреле.

«Тюкавин играет неплохо. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил 16 голов и стал автором девяти ассистов.

После 27 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.