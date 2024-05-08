Борис Игнатьев назвал тройку лучших полузащитников РПЛ

Экс-наставник национальной сборной России Борис Игнатьев выделил тройку лучших полузащитников сезона в Премьер-лиге.

«Полузащитники? По функционалу из полузащитников нравится Лукас Вера из «Оренбурга». Второй и третий это Вендел и Клаудиньо», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что в чемпионате России командам осталось провести три тура. После 27 сыгранных матчей первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», на счету которого 51 очко. На втором месте располагается «Краснодар», а на третьем – московское «Динамо». В активе обеих команд по 50 баллов.