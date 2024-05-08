Появилась информация о будущем Марио Фернандеса в «Зените»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес может остаться в клуб.

Как стало известно Metaratings, руководство санкт-петербургского коллектива пока не приняло решение по будущему 33-летнего бразильца. Сообщается, что данный вопрос будет обсуждаться по окончании текущего сезона. При этом есть вероятность, что Фернандес останется в «Зените».

Ранее появилась информация, что защитник больше не сыграет в нынешней кампании.

В этом сезоне Фернандес появился на поле в 18 встречах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года.

Стало известно, сыграет ли Марио Фернандес в оставшихся матчах сезона