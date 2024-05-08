Защитник «Зенита» Марио Фернандес продолжается восстанавливаться после травмы. 33-летний футболист пропустил уже почти два месяца.

Metaratings утверждает, что Фернандес не успеет восстановиться до конца текущего сезона, поэтому не сможет помочь «Зениту» в оставшихся матчах.

Напомним, защитник присоединился к «сине-бело-голубым» прошлым летом. В составе команды он принял участие в 18 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Фернандеса с «Зенитом» истекает в конце следующего сезона. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.