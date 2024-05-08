Шалимов вынес вердикт по пенальти в ворота «Зенита»

Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о недавнем поединке петербургского «Зенита» и воронежского «Факела» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Зенит» был оптимально настроен - команда действовала собранно. Питер забил классный гол, и мне казалось, что команда спокойно доиграет до победы. По голу воронежцев скажу так: пенальти по делу, рукой действительно играл», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 27 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и находится на первой позиции в турнирной таблице. Что касается «Факела», то команда с 28 баллами располагается на 14-м месте.