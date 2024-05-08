Шалимов — об Алипе: «Пенальти по делу»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о назначенном пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом».

Напомним, в самом конце встречи защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Алип просто не ожидал такого отскока. Совершенно точно защитник не хотел сыграть так, как он сыграл в итоге — он хотел сыграть грудью. Пенальти по делу», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Встреча 27-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом» завершилась со счетом 1:1.

В следующем туре «Зенит» встретится у себя дома с ЦСКА, а «Факел» примет «Урал».