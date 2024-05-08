Семак — о пенальти на Алипе: «Обидно, что отсутствуют единые трактовки»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о назначенном пенальти в матче с «Факелом».

Напомним, в конце игры 27-го тура РПЛ мяч угодил в руку защитника «сине-бело-голубых» Нуралы Алипа. Встреча завершилась вничью – 1:1.

«Обидно, что отсутствуют единые трактовки. Пенальти не ставят в нашей игре с «Оренбургом», когда мяч летит в створ, но попадает в руку защитнику, но ставят на Алипе», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Специалист считает, что эпизод с одиннадцатиметровым является несчастным случаем.

По итогам 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в копилке 51 очко.