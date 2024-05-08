Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божин: «Общаемся с руководством «Факела» по новому контракту»

08 Мая 2024 • 11:59 Комментировать
Факел
...
Урал
12.05 16:30

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о возможном продлении контракта с воронежским клубом.

Действующее соглашение футболиста с «Факелом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Общаемся с руководством. Тут важно, как закончим сезон. Договорились отложить вопрос с контрактом до конца сезона», — приводит слова Божина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Божин провёл за «Факел» 24 матча, в которых отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость Божина, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, сейчас составляет 900 тысяч евро. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Божин

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
11:59
Божин: «Общаемся с руководством «Факела» по новому контракту»
11:46
Якимов: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть, «Факел» помог «быкам»
11:31
Игрок «Факела» Якимов: «Хотим остаться в РПЛ, будем ложиться костьми»
11:00
Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»
09:39
Квеквескири: «Ташуев мог бы попрощаться с игроками «Факела»
09:22
Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»: «Сегодня может быть один, завтра — другой»
06 Мая
18:48
Тарханов уверен, что «Урал» останется в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
12:09 · Россия. Премьер-лига
Семак — о пенальти на Алипе: «Обидно, что отсутствуют единые трактовки»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Божин: «Общаемся с руководством «Факела» по новому контракту»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Эракович раскрыл тактику «Зенита» на три последних матча РПЛ
11:47 · Россия. Премьер-лига
Семак — о ЦСКА: Лёгких матчей не будет
11:46 · Россия. Премьер-лига
Якимов: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть, «Факел» помог «быкам»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Шалимов – о матче «Спартака»: «Унылый футбол»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири объяснил, почему болельщики считают «Зенит» позором российского футбола
11:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Якимов: «Хотим остаться в РПЛ, будем ложиться костьми»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Моссаковский считает, что план Галицкого не сработал
11:18 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «При Ташуеве «Факел» оказался в эмоциональном кризисе»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факел» не возил «Зенит», но болельщики всегда гонят нас вперёд
11:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в апреле
11:00 · Россия. Премьер-лига
Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы
11:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»
Все новости
Рекомендуем