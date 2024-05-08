Божин: «Общаемся с руководством «Факела» по новому контракту»

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о возможном продлении контракта с воронежским клубом.

Действующее соглашение футболиста с «Факелом» рассчитано до конца июня нынешнего года.

«Общаемся с руководством. Тут важно, как закончим сезон. Договорились отложить вопрос с контрактом до конца сезона», — приводит слова Божина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 29-летний Божин провёл за «Факел» 24 матча, в которых отметился одним забитым голом. Трансферная стоимость Божина, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, сейчас составляет 900 тысяч евро.