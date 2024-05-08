Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»

«У нас стала хуже получаться игра против команд, которые глубоко обороняются. Что касается результата, все матчи непохожи друг на друга. Где-то не хватает атакующих действий, где-то - реализации. Алгоритм один - продолжать работать», - приводит слова специалиста «Чемпионат».