Семак прокомментировал последние результаты «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал последние результаты команды.
«У нас стала хуже получаться игра против команд, которые глубоко обороняются. Что касается результата, все матчи непохожи друг на друга. Где-то не хватает атакующих действий, где-то - реализации. Алгоритм один - продолжать работать», - приводит слова специалиста «Чемпионат».
В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги петербургский коллектив на домашнем поле примет московский ЦСКА. В преддверии этой встречи «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата страны, опережая ближайшего конкурента на одно очко.
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