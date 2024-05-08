Эракович раскрыл тактику «Зенита» на три последних матча РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович поделился мнением о положении своей команды в таблице нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.
«Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Сейчас у нас есть преимущество в одно очко. Наша тактика - не думать о «Динамо» и «Краснодаре». Всё зависит от нас», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и опережает ближайшего преследователя на один балл. В следующем поединке чемпионата России подопечные Сергея Семака на своем поле примут столичный ЦСКА.
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