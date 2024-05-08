Эракович раскрыл тактику «Зенита» на три последних матча РПЛ

«Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Сейчас у нас есть преимущество в одно очко. Наша тактика - не думать о «‎Динамо»‎ и «‎Краснодаре»‎. Всё зависит от нас», - передает слова футболиста «Чемпионат».