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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эракович раскрыл тактику «Зенита» на три последних матча РПЛ

08 Мая 2024 • 11:48 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович поделился мнением о положении своей команды в таблице нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Мы во всех соревнованиях стараемся не пропускать мячи и забивать. Сейчас у нас есть преимущество в одно очко. Наша тактика - не думать о «‎Динамо»‎ и «‎Краснодаре»‎. Всё зависит от нас», - передает слова футболиста «Чемпионат».

После 27 туров «Зенит» набрал 51 очко и опережает ближайшего преследователя на один балл. В следующем поединке чемпионата России подопечные Сергея Семака на своем поле примут столичный ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Страхинья Эракович
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