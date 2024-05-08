Семак — о ЦСКА: Лёгких матчей не будет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли ЦСКА проводить ротацию в предстоящем очном матче.

«Думаю, больших изменений не стоит ждать. График стал проще. Есть время, чтобы отдохнуть и восстановиться», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «Зенит» отлично знаком с возможностями ЦСКА, как и соперник с возможностями его команды, поэтому не стоит ждать легких игр.

Напомним, «Зенит» примет дома ЦСКА 11 мая в рамках 28-го тура РПЛ, а уже 15 мая «сине-бело-голубые» снова сыграют дома с «армейцами» в рамках ответно финального матча Кубка России Пути РПЛ.