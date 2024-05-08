Якимов: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть, «Факел» помог «быкам»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов, являющийся воспитанником «Краснодара», признался, что следит за выступлениями «быков» в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), отобрав очки у одного из главных конкурентов южан в борьбе за чемпионский титул.

«Факел» частично помог «быкам», надеюсь, они будут этим пользоваться, а не как в предыдущих матчах. Шансы на чемпионство у «Краснодара» есть», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

За три тура до финиша «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Очных матчей этих команд в текущем сезоне уже не предвидится.