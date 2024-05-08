Шалимов – о матче «Спартака»: «Унылый футбол»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подлился мнением о недавнем поединке между «Пари НН» и московским «Спартаком» в рамках 27-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Серая игра с минимумом опасных моментов. Унылый футбол - больше вопросов к «Спартаку», потому что более классная команда должна за счет уровня игроков создавать моменты. Сложно кого-то выделить», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

По итогам 27 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 43 балла и находится на пятой позиции в турнирной таблице. «Пари НН» с 29 очками идет на 11-й строчке.