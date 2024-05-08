Квеквескири объяснил, почему болельщики считают «Зенит» позором российского футбола

Хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о том, почему во время домашнего матча с «Зенитом» болельщики называли гостей позором российского футбола.

Ранее Квеквескири заявил, что не согласен с тем, что «Зенит» позорит отечественный футбол.

«Я плюс-минус понимаю, почему так кричат. В основе два россиянина. Это странно. В условиях, когда нет еврокубков, все равно много иностранцев», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

При этом игрок считает, что у «Зенита» достаточно российских качественных футболистов, но клуб продолжает зарабатывать чемпионства за счет легионеров.

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Факел» идет на 14-й позиции.