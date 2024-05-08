Игрок «Факела» Якимов: «Хотим остаться в РПЛ, будем ложиться костьми»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался об игре воронежской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Факел» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Балтику», находящуюся сейчас в зоне вылета, коллектив из Воронежа сейчас опережает лишь на два очка.

«Сейчас для нас каждая игра, как финал. Хотим остаться в РПЛ. Будем ложиться костьми на поле, чтобы добывать нужный для нас результат в концовке чемпионата», — цитирует Якимова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Факел» проведёт 12 мая против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.