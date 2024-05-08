Моссаковский считает, что план Галицкого не сработал

Известный комментатор Михаил Моссаковский высказался об увольнении Владимира Ивича с должности наставника «Краснодара».

По мнению эксперта, президент «Краснодара» Сергей Галицкий хотел раскрепостить команду, уволив строгого Ивича.

— Освободившись от этого страдания, «Краснодар» должен был побежать и заиграть. Но, по сути, вышло наоборот, — заявил Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров кубанский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего один балл.

11 мая подопечные Мурада Мусаева будут гостить у «Спартака». Начало матча запланировано на 16:30 по мск.