Квеквескири: «При Ташуеве «Факел» оказался в эмоциональном кризисе»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири заявил, что при бывшем главном тренере команды Сергее Ташуеве коллектив из Воронежа оказался в эмоциональном кризисе.

Назвать причину спада футболист не смог, выразив надежду на то, что в дальнейшем «Факел» будет добиваться только положительных результатов.

«Дай бог, чтобы дальше были победы. Тогда точно никакого кризиса не будет», – приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

Напомним, Ташуев покинул «Факел» в апреле, уступив пост наставника команды Игорю Черевченко. На сегодняшний день воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 27 турах.