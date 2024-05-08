Калинин: «Факел» не возил «Зенит», но болельщики всегда гонят нас вперёд

Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил на вопрос о том, возила ли его команда «Зенит» во втором тайме.

Напомним, в 27-м туре чемпионата России «Факел» ушел от поражения в игре с «Зенитом», сравняв счет в компенсированное время (1:1).

— Такого не было, нужно все-таки спуститься на землю. Да, мы давили так прилично, шли вперед, но мы по-другому не можем, — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Футболист отметил, что болельщики постоянно гонят «Факел» вперед, поэтому команда всегда нацелена на набор очков.

По итогам 27 туров коллектив из Воронежа находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место (28 очков).