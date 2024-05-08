Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в апреле

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам прошлого месяца. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Форвард «бело-голубых» получил индивидуальную награду благодаря голосам болельщиков и экспертов РПЛ. В споре за приз Тюкавин обогнал Джона Кордобу, Роналдо, Максима Глушенкова и Данилу Козлова.

В нынешнем розыгрыше российского чемпионата Константин провел 27 поединков. В активе 21-летнего бомбардира 14 забитых мячей и восемь результативных передач. «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ.