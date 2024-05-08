Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы

Футбольный комментатор Михаил Моссаковский высказался о смене тренера в московском «Спартаке».

Напомним, в середине апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля и назначил исполняющим обязанности Владимира Слишковича, под руководством которого «красно-белые» не проигрывают уже шесть матчей.

Моссаковский считает, что Абаскаль потерял контроль над раздевалкой, поэтому его давно нужно было уволить. Сейчас «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы, отметил эксперт.

«Понятно, что здесь есть заслуга Владимира Слишковича, но, думаю, сам по себе факт расставания с Абаскалем стал очень серьезным допингом для команды», — заявил Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 43 балла.