Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ против «Урала».

Напомним, в своей предыдущей игре команда из Воронежа сумела добыть ничью в противостоянии с лидером чемпионата России «Зенитом».

«В целом эмоции положительные после игры с «Зенитом», мы не проиграли, а это главное. Мы порадовались, и всё – теперь мысли об игре с «Уралом». Это будет настоящая битва», – цитирует Калинина «РБ Спорт».

Матч «Факел» – «Урала» состоится 12 мая. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что за три тура до конца сезона «Факел» опережает 15-ю «Балтику», находящуюся в зоне вылета, на два очка.