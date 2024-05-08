Стало известно, вернётся ли Лесовой в «Динамо»

Полузащитник Даниил Лесовой может вернуться в московское «Динамо» по окончании текущего сезона. Об этом заявил его представитель Шахар Гринберг. Напомним, что сейчас Лесовой выступает за «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.

«Если председатель совета директоров сказал, что Лесовой вернётся в «Динамо», наверное, это так. Это вопрос между «Маккаби» и «Динамо», с игроком я не обсуждал ситуацию», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Гринберг также добавил, что ему пока ничего не известно о том, собирается ли израильский клуб выкупать россиянина. А если нет, то тот автоматически возвращается в Москву.

В первой половине сезона-2023/2024 Лесовой провёл 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не смог отметиться результативными действиями.