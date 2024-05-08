Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, вернётся ли Лесовой в «Динамо»

08 Мая 2024 • 10:59 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Полузащитник Даниил Лесовой может вернуться в московское «Динамо» по окончании текущего сезона. Об этом заявил его представитель Шахар Гринберг. Напомним, что сейчас Лесовой выступает за «Маккаби» из Хайфы на правах аренды.

«Если председатель совета директоров сказал, что Лесовой вернётся в «Динамо», наверное, это так. Это вопрос между «Маккаби» и «Динамо», с игроком я не обсуждал ситуацию», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Гринберг также добавил, что ему пока ничего не известно о том, собирается ли израильский клуб выкупать россиянина. А если нет, то тот автоматически возвращается в Москву.

В первой половине сезона-2023/2024 Лесовой провёл 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не смог отметиться результативными действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Хайфа Даниил Лесовой ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
09:05
Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»
07 Мая
22:18
Кирьяков: «Тюкавину далеко до Европы — это другая планета»
21:53
Радимов считает, что Тюкавин может стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
21:43
Борис Игнатьев назвал лучшие качества Тюкавина
19:50
Терёхин считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ
17:10
Тарханов: «Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать»
16:23
Бояринцев: В чемпионской гонке я буду болеть за «Динамо»
15:41
Нигматуллин выбрал лучших игроков РПЛ
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
09:26
Бывший чиновник РФС верит в чемпионство «Динамо»
06 Мая
19:45
Рыков считает, что «Динамо» до последнего будет бороться за победу в РПЛ
19:19
Кирьяков не считает Тюкавина лучшим форвардом России
18:20
Агент: Тюкавин готов играть в Европе
17:25
Булыкин: Тюкавин готов к Европе
16:49
Гранат рассказал, какая топ-лига подойдёт Тюкавину
15:50
Черчесов: Вальбуэна — самый талантливый, с кем я работал
13:37
Каряка считает, что Тюкавин должен остаться в «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя В «Реале» приняли решение по Эндрику Беллингем вошёл в историю «Реала»
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
11:27 · Россия. Премьер-лига
Моссаковский считает, что план Галицкого не сработал
11:18 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «При Ташуеве «Факел» оказался в эмоциональном кризисе»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факел» не возил «Зенит», но болельщики всегда гонят нас вперёд
11:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в апреле
11:00 · Россия. Премьер-лига
Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы
11:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, вернётся ли Лесовой в «Динамо»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита»: «Аршавин был копией Месси»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Не считаю «Зенит» позором российского футбола»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Хомуха назвал причину неудач ЦСКА
09:39 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Ташуев мог бы попрощаться с игроками «Факела»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»: «Сегодня может быть один, завтра — другой»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «У «Краснодара» нет знания, как брать титулы»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»
Все новости
Рекомендуем