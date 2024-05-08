Экс-форвард «Аякса», «Байера» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может проявить себя в Европе.

«Я его вижу во многих клубах, конечно, в топ-клубах ему будет тяжело. Сначала нужен средний клуб, где он сможет набираться мастерства и опыта и сможет адаптироваться к совершенно другим условиям. В России условия абсолютно другие, можете поверить мне, я семь лет играл в Европе. Очень тяжело ему придётся в первые пару сезонов. На своём желании он сможет, а потом нужно обязательно включаться и адаптироваться к тем требованиям, что ставятся за границей.

То, что Тюкавин перспективный и талантливый – это 100%. Он может заиграть во многих лигах, клубах», — сказал Булыкин.