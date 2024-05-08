Экс-футболист «Зенита»: «Аршавин был копией Месси»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Даниэл Кирицэ высказался о бывшем одноклубнике – нападающем Андрее Аршавине.
«Аршавин и Кержаков выделялись. Еще Быстров был - очень быстро бегал, ха-ха! Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин - его копия. Невероятно техничный игрок!» - передает слова Кирицэ «Спорт-Экспресс».
Напомним, что румынский футболист выступал за «сине-бело-голубых» с 2002 по 2004 год. Вместе с петербургским коллективом Кирицэ становился обладателем серебряных наград чемпионата России в 2003 году.
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