Экс-футболист «Зенита»: «Аршавин был копией Месси»

«Аршавин и Кержаков выделялись. Еще Быстров был - очень быстро бегал, ха-ха! Если бы в то время уже царил Месси, я бы сказал, что Аршавин - его копия. Невероятно техничный игрок!» - передает слова Кирицэ «Спорт-Экспресс».