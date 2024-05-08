Квеквескири: «Не считаю «Зенит» позором российского футбола»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири поделился мнением о действующем чемпионе России «Зените».

По словам Квеквескири, он не считает петербургский клуб позором РПЛ из-за большого количества легионеров в составе.

«Это право любого клуба выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян», — цитирует Квеквескири «Чемпионат».

После 27 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая следом идущие «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по три игры.