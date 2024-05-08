Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»

08 Мая 2024 • 10:11 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Бывший игрок «Зенита» Даниэл Кирицэ высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Педро.

Напомним, 18-летний бразилец перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса».

«Педро — супергуд! Невероятный футболист с большим будущим, я уверен в этом. А как он сыграл со «Спартаком»? Фантастика», — приводит слова Кирицэ «Спорт-Экспресс».

В составе петербургской команды Педро успел провести 11 матчей, в которых он отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 7 миллионов евро.    

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Даниэл Кирицэ Педро дос Сантос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
10:11
Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»
07 Мая
21:40
Алексей Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА
20:45
Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного
19:31
Тарханов считает, что Заболотному нужно оставаться в ЦСКА
17:44
Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России
17:36
Сенников считает, что ЦСКА провалил сезон
17:25
Агент Роши рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Зенитом»
16:55
«Даже в кризис «Зенит» умудряется идти на первом месте» — Быстров
16:30
«Зенит» не в кризисе» — Лепёхин
16:29
В ЦСКА дали комментарий о состоянии Роши
16:25
В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши
15:47
Деменко назвал главную причину неудач «Зенита»
15:32
Нигматуллин назвал двух игроков, которые его удивили в РПЛ
15:19
РПЛ или Кубок России: в «Зените» рассказали, какой трофей приоритетнее
14:26
Азмун надеется на очередное чемпионство «Зенита»
14:08
Чанов: «Для ЦСКА этот сезон провальный»
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
00:13
ЦСКА планирует продлить контракт с Заболотным
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя В «Реале» приняли решение по Эндрику Беллингем вошёл в историю «Реала»
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
11:18 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «При Ташуеве «Факел» оказался в эмоциональном кризисе»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Факел» не возил «Зенит», но болельщики всегда гонят нас вперёд
11:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя лучшего игрока РПЛ в апреле
11:00 · Россия. Премьер-лига
Моссаковский: «Спартак» выглядит увереннее всех в верхней части таблицы
11:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Калинин: «С «Уралом» будет настоящая битва»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, вернётся ли Лесовой в «Динамо»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболист «Зенита»: «Аршавин был копией Месси»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Не считаю «Зенит» позором российского футбола»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Хомуха назвал причину неудач ЦСКА
09:39 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири: «Ташуев мог бы попрощаться с игроками «Факела»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»: «Сегодня может быть один, завтра — другой»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «У «Краснодара» нет знания, как брать титулы»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири - о конкуренции в РПЛ: «Может, вопросы не к «Зениту»?
Все новости
Рекомендуем