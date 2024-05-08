Кирицэ: «Педро — невероятный футболист с большим будущим»

Бывший игрок «Зенита» Даниэл Кирицэ высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Педро.

Напомним, 18-летний бразилец перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса».

«Педро — супергуд! Невероятный футболист с большим будущим, я уверен в этом. А как он сыграл со «Спартаком»? Фантастика», — приводит слова Кирицэ «Спорт-Экспресс».

В составе петербургской команды Педро успел провести 11 матчей, в которых он отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 7 миллионов евро.