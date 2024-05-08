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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха назвал причину неудач ЦСКА

08 Мая 2024 • 10:06 Комментировать
ЦСКА Москва
2:2
Рубин

ЦСКА теряет много очков в концовках матчей из-за того, что в команде мало опытных игроков, в том числе, иностранных, поэтому она не обладает психологией победителя. Так читает бывший полузащитник «армейцев» Дмитрий Хомуха.

«ЦСКА не хватает психологической уверенности, опыта и прагматичности, отсюда и результат. Конечно, с учётом того, что мы видим, ЦСКА нужны более опытные иностранцы», - цитирует ветерана «Чемпионат».

Хомуха также отметил, что во многих клубах дела с легионерами обстоят лучше, поэтому они и располагаются в турнирной таблице выше ЦСКА.

В 27-м туре РПЛ подопечные Владимира Федотова на своём поле не смогли переиграть казанский «Рубин», пропустив второй мяч на последних минутах.

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