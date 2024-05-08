Квеквескири: «Ташуев мог бы попрощаться с игроками «Факела»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о своём отношении к поступку бывшего наставника команды Сергея Ташуева, который не попрощался со своими подопечными перед уходом.

«Это его человеческое право. Моё мнение: он мог бы попрощаться с игроками. У него, возможно, другое», — цитирует Квеквескири «Чемпионат».

На сегодняшний день «Факел», набравший 28 очков в 27 турах, располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч воронежцы проведут 12 мая против «Урала». Начало — в 16:30 по московскому времени.