Квеквескири — о смене тренера в «Факеле»: «Сегодня может быть один, завтра — другой»

Полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о своём отношении к изменениям на тренерском мостике команды.

Напомним, в апреле пост наставника воронежской команды покинул Сергей Ташуев, которого сменил Игорь Черевченко.

«У нас такая работа: руководители решают, кто тренирует команду. Мы же, футболисты, уже привыкаем, что сегодня может быть один, завтра — другой», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

После 27 туров РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.