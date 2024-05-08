Шалимов: «У «Краснодара» нет знания, как брать титулы»

«Краснодар» умеет бороться за титулы, но не знает, как их выигрывать, потому что не обладает менталитетом победителя. Такое мнение высказал бывший полузащитник «Спартака» и миланского «Интера», а также экс-наставник «быков» Игорь Шалимов.

«Много разговоров о том, что у «быков» нет менталитета победителя, нет игроков, которые бы знали, как брать титул, выигрывали бы его. Знание, как брать титулы - это знание секрета, как брать титулы, а не умение их вырывать и биться за них», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

После ряда неудачных результатов в марте руководство «Краснодара» приняло решение о смене главного тренера команды. На пост наставника вместо Владимира Ивича вернулся Мурад Мусаев. В последнем матче «быки» на своём поле проиграли грозненскому «Ахмату» и упустили шанс единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ.