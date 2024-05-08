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Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»

08 Мая 2024 • 09:05 Комментировать
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ со счётом 3:2.

Напомним, «бело-голубые» смогли вырвать победу благодаря голу Муми Нгамалё, забитому уже в добавленное время.

Также очередным мячом в ворота соперника отметился нападающий Константин Тюкавин, которого и похвалил Шалимов.

«Тюкавин забил супергол — и принял хорошо, и решение принял правильное и неординарное, и исполнил. Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»,  — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за над «Динамо» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач. 

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