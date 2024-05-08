Шалимов: «Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ со счётом 3:2.

Напомним, «бело-голубые» смогли вырвать победу благодаря голу Муми Нгамалё, забитому уже в добавленное время.

Также очередным мячом в ворота соперника отметился нападающий Константин Тюкавин, которого и похвалил Шалимов.

«Тюкавин забил супергол — и принял хорошо, и решение принял правильное и неординарное, и исполнил. Важно, что Тюкавин реализует свой потенциал, прогрессирует», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за над «Динамо» 35 матчей, в которых забил 16 голов и отдал девять результативных передач.