Квеквескири - о конкуренции в РПЛ: «Может, вопросы не к «Зениту»?

«Зенит» продолжает доминировать в РПЛ, несмотря на то, что многие клубы тоже обладают неплохими возможностями для борьбы за титул. О причинах гегемонии питерцев порассуждал полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири.

«Вот сейчас «Зенит» теряет очки, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место, но никто этим не пользуется. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Может, вопросы тогда не к «Зениту»? - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В последних трёх матчах РПЛ «Зенит» набрал всего одно очко, сыграв вничью с «Факелом». До встречи с воронежцами команда Сергея Семака дважды проиграла - «Рубину» и «Динамо», не забив ни одного мяча в ворота соперников.