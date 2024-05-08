Алексей Березуцкий предложил «Зениту» супертренера на место Семака

Экс-футболист и тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался относительно будущего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.
«Надо ли «Зениту» менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», -поделился мнением специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Напомним, что под руководством Семака петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Зенит» лидирует с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
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