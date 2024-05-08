Алексей Березуцкий предложил «Зениту» супертренера на место Семака

«Надо ли «Зениту» менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», -поделился мнением специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат».