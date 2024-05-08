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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий предложил «Зениту» супертренера на место Семака

08 Мая 2024 • 08:54 Комментировать (2)

Экс-футболист и тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался относительно будущего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Надо ли «Зениту» менять Семака? 100% не нужно, это даже не обсуждается. Он прекрасно работает, результаты говорят сами за себя. Главное: на кого менять? Если только на Гвардиолу», -поделился мнением специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат».

Напомним, что под руководством Семака петербургский коллектив пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Зенит» лидирует с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Хосеп Гвардиола Алексей Березуцкий ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
08 Мая 2024 в 09:12
ай ужэ дастатачна толстый тролленг.. хе..
Cruyff
08 Мая 2024 в 09:02
Березуцкий так прикалывается??? или они так все спецом говорят понимая что с этим тренером Зениту больше никогда ничего не выиграть и поэтому всем другим командам от этого только польза и выгодно это примерно точно так же как питерские говорили оставьте Абаскаля зная при этом, что с ним Спартак никакой
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