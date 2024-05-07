Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»

Бывший наставник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о конфликте московского «Локомотива» и форварда Артёма Дзюбы.

Накануне сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

«На Артёма возраст глобально не влияет. Артём когда-нибудь бежал? Нет. Его сильные качества: игра головой, завершение в штрафной, умение развернуться с мячом. Другой вопрос, что он стал меньше двигаться чуть-чуть. Мне кажется, это лишний скандал», – сказал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.