Кирьяков: «Тюкавину далеко до Европы — это другая планета»

Тренер Сергей Кирьяков высказался о форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине.

«Давайте не будем говорить о Тюкавине в Европе. У нас всё время игроков превозносят, а потом при неудачной полосе снова опускают на землю. До Европы Константину ещё далеко, и я не согласен с теми, кто говорит, что пора уезжать. Там совсем другой уровень, это другая планета», — приводит слова российского специалиста издание «Чемпионат».