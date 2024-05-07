Созин: «Вслед за «Сочи» вылетит «Факел» или «Балтика»

Андрей Созин, футбольный эксперт и бывший представитель комитета по этике РФС порассуждал о команде, которая вслед за «Сочи» покинет РПЛ.

«Вслед за «Сочи» вылетит либо «Факел», либо «Балтика». Надо повнимательнее посмотреть календарь матчей, но я бы поставил на «Балтику». Очень равные шансы у этих двух команд на самом деле», - делится Созин для Legalbet.

Напомним, что «Сочи» всего лишь с 20 баллами идёт на 16-м месте турнирной таблицы, но отставание от 14 места огромно – восемь баллов. 15-е место на данный момент вернулось к «Балтике», она занимает его после поражения от «Урала» с 26 баллами.