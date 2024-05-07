Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ

Тренер Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в оставшихся матчах первенства России.

«Мне кажется, что судьба чемпионства будет решаться в матче «Краснодар» — «Динамо». Естественно, «Зенит» такого шанса не упустит. Что касается матча «Факел» — «Зенит», то такие игры бывают», — цитирует российского специалиста издание «Чемпионат».

По мнению Тарханова за победу в чемпионате страны будут бороться три команды — «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

Матч 30-го тура «Краснодар» — «Динамо» состоится 25 мая. Игра запланирована на 16:30 по московскому времени.

К слову, после 27 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет петербургский «Зенит», заработавший 51 балл.