Форвард «Оренбурга» назвал главную проблему команды

Форвард «Оренбурга», Дмитрий Воробьёв высказался об игре своей команды на текущий момент.

«Все футболисты «Оренбурга» с характером. Все всё понимают. С божьей помощью мы добьемся своей цели. Сейчас наша проблема — реализация», - говорит Воробьёв для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Оренбург» весной пока что выбрался из зоны стыковых матчей, в которой шёл довольно продолжительное время. Сейчас у уральского клуба 12 место турнирной таблицы и 29 баллов в активе. Отрыв от зоны стыковых матчей – балл, а от зоны вылета – три балла.

В 28 туре «Оренбург» встретится с московским «Локомотивом» дома.