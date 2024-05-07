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Радимов считает, что Тюкавин может стать лучшим бомбардиром РПЛ

07 Мая 2024 • 21:53 Комментировать (1)
Балтика
...
Динамо Москва
11.05 21:30

Футбольный эксперт Владислав Радимов поделился комментарием о снайперской гонке в текущем сезоне чемпионата России.

«Догнать Кассьерру в споре будет довольно проблематично. Хотя, я думаю, что Тюкавин может это сделать. В каждом матче забивает ведь», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

При этом эксперт не стал исключать, что в гонку может вмешаться нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, если оформит хет-трик в каком-то матче.

По итогам 27 сыгранных туров форвард «Зенита» Матео Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 16 мячей. У Константина Тюкавина и Джона Кордобы по 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Владислав Радимов Джон Кордоба Константин Тюкавин Матео Кассьерра ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
07 Мая 2024 в 21:59
опяц налили.. хе..
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