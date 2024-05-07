Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на критику агента нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в адрес наставника команды Михаила Галактионова.

— Я бы на месте Галактионова не брал бы его больше в заявку. Вот такой мой совет Михаилу Михайловичу, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что Дзюбе стоит посмотреть в зеркало, тогда он поймет, что он еле стоит на ногах и не бегает.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором четырех результативных передач.

Контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.