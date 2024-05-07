Борис Игнатьев назвал лучшие качества Тюкавина

Константин Тюкавин обязательно станет лучшим бомбардиром РПЛ, пусть и не в текущем сезоне. В этом уверен заслуженный тренер России Борис Игнатьев.

«Тюкавин - прирожденный бомбардир. У него очень хороший процент реализации моментов. Это лучшее качество в нападающем. Он еще по-спортивному злой - никогда не прощает оборону соперника, идет в борьбу до конца», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

После 27 туров Тюкавин идёт вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ - на счету форварда 14 мячей. Лидирует Маттео Кассьерра, забивший на два гола больше.

В свою очередь, «Динамо» претендует на чемпионский титул, отставая на одно очко от идущего на первом месте «Зенита», и делит вторую строчку в турнирной таблице с «Краснодаром».