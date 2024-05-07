Алексей Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о бывшем хавбеке московского клуба Хорхе Карраскале. На данный момент колумбиец выступает за «Динамо».

«Проблема в том, что он игрок настроения. Он своеобразный, как и все талантливые игроки. Если у него хорошее настроение, он навозит любого — 3 в 3 или 4 в 4. Он любого может обвести, сумасшедшая техника. Да, у него нет невероятного удара, он частенько расслабляется, когда завершает атаку», — приводит слова специалиста издание Sport24.

Напомним, что Карраскаль играл в ЦСКА с 2022 по 2023 год. Прошлым летом был продан в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провёл 26 встреч во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач.