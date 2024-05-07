Григорян раскритиковал Мурада Мусаева за выбор состава

Александр Григорян, российский тренер и эксперт раскритиковал Мурада Мусаева, главного тренера «Краснодара» за то, как он выбирал состав на последний матч «быков» на данный момент – против «Ахмата» из Грозного (0:1).

«Была грубейшая ошибка: зачем Батчи нужен на фланге, которому нужно пространство, когда есть Кади? Зачем нужен Кастаньо, когда есть Кривцов, который великолепно взаимодействует со Сперцяном?», - задаётся вопросами Григорян в беседе с «Матч ТВ».

Напомним, что поражение не позволило «Краснодару» обойти по итогам 27 тура Премьер-лиги «Зенит». «Быки» с 50 баллами продолжают делить второе-третье места таблицы с «Динамо».