Чилийский форвард «Сочи» поделился впечатлениями от РПЛ

Российский футбол приятно удивил своим высоким уровнем, а местное население - добротой и отзывчивостью. Таким мнением о стране и РПЛ поделился чилийский нападающий «Сочи» Игнасио Сааведра.

«Я очень счастлив. Люди, команда - всё прекрасно. Я разговаривал с Мендесом, с Ахнело Энрикесом до переезда. Все в один голос говорили, что здесь хороший уровень футбола, отличная инфраструктура. Приехав в Россию, я в этом убедился», - цитирует футболиста Metaratings.ru.

С момента своего появления в команде во время зимней паузы Сааведра успел провести десять матчей, в которых забил один мяч.

Сочинцы являются главными кандидатами на вылет в ФНЛ, сохраняя лишь теоретические шансы на спасение.