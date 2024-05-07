Квеквескири объяснил, за счёт чего «Факел» вырвал ничью у «Зенита»

Хавбек «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о домашнем матче 27-го тура первенства России с «Зенитом» (1:1).

Форвард хозяев Евгений Марков спас команду от поражения, забив гол на 90+12-й минуте встречи.

«Мы боролись, играли до конца и не сдавались. Да, допускали ошибки. Но этого сложно избежать. Не лучшим образом сыграли при пропущенном голе. В переходных фазах действовали не идеально. Конечно, таких вещей должно быть меньше», — приводит слова капитана воронежского клуба издание «Чемпионат».

После этой встречи «Факел» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата страны, коллектив заработал 28 баллов.