Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ильин и Челикович вернулись в общую группу «Ахмата», Семёнов и Харин восстанавливаются

07 Мая 2024 • 21:17 Комментировать

Форвард грозненского «Ахмата» Владимир Ильин и защитник Ясмин Челикович – вновь в общей группе грозненского «Ахмата» после повреждений. Об этом пишет пресс-служба команды из столицы Чечни.

«Андрей Семенов и Евгений Харин, имеющие травмы, работают по индивидуальной программе. Также на реабилитации Амин Талал», - добавили в клубе Премьер-лиги.

В грядущем 28-м туре Российской премьер-лиги «Ахмату» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. После поражения со счётом 1:7 от «Балтики» грозненцы совершили феноменальный рывок и забрались на 10 место таблицы с 32 баллами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Владимир Ильин Ахмат Евгений Харин Ясмин Челикович Мохамед Амин Талал ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала» Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
22:33 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий – о конфликте Дзюбы и «Локомотива»: «Лишний скандал»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Тюкавину далеко до Европы — это другая планета»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Вслед за «Сочи» вылетит «Факел» или «Балтика»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
21:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Оренбурга» назвал главную проблему команды
21:53 · Россия. Премьер-лига
Радимов считает, что Тюкавин может стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
21:43 · Россия. Премьер-лига
Радимов дал совет Галактионову по Дзюбе
21:43 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев назвал лучшие качества Тюкавина
21:40 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий объяснил, почему Карраскаль не заиграл в ЦСКА
21:39 · Россия. Премьер-лига
Григорян раскритиковал Мурада Мусаева за выбор состава
21:31 · Россия. Премьер-лига
Чилийский форвард «Сочи» поделился впечатлениями от РПЛ
21:19 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири объяснил, за счёт чего «Факел» вырвал ничью у «Зенита»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Ильин и Челикович вернулись в общую группу «Ахмата», Семёнов и Харин восстанавливаются
21:15 · Россия. Премьер-лига
Илич назвал главную задачу «Пари НН»
21:01 · Россия. Премьер-лига
Рыскин — о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «Игра команды понравилась»
Все новости
Рекомендуем