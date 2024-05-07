Ильин и Челикович вернулись в общую группу «Ахмата», Семёнов и Харин восстанавливаются

Форвард грозненского «Ахмата» Владимир Ильин и защитник Ясмин Челикович – вновь в общей группе грозненского «Ахмата» после повреждений. Об этом пишет пресс-служба команды из столицы Чечни.

«Андрей Семенов и Евгений Харин, имеющие травмы, работают по индивидуальной программе. Также на реабилитации Амин Талал», - добавили в клубе Премьер-лиги.

В грядущем 28-м туре Российской премьер-лиги «Ахмату» предстоит сыграть с самарскими «Крыльями Советов» в гостях. После поражения со счётом 1:7 от «Балтики» грозненцы совершили феноменальный рывок и забрались на 10 место таблицы с 32 баллами.