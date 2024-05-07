Илич назвал главную задачу «Пари НН»

Новый наставник «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос о том, какая задача стоит у команды на оставшуюся часть сезона.

Специалист заявил, что любой тренер хочет видеть атакующий футбол, но для такой игры необходимо время.

«У нас пока стоит задача сохранить прописку в Премьер-лиге. Я надеюсь, что у нас это получится», — приводит слова Илича «Газета.Ру».

Напомним, на посту главного тренера «Пари НН» Илич сменил Сергея Юрана, который был уволен после шести поражений подряд.

Сейчас нижегородский клуб располагается на 11-й строчке в чемпионате России, сумев набрать 29 зачетных баллов в 27 встречах.