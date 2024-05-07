Рыскин — о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «Игра команды понравилась»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о поражении клуба в матче 27-го тура первенства России с «Локомотивом» (0:1).

«Игра команды понравилась. Создавались моменты. Была видна запредельная самоотдача футболистов. Моментов создали, как минимум, на ничью», — приводит слова функционера издание «СЭ».

Отметим, что сейчас «Ростов» располагается на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив заработал 40 баллов.

К слову, 11 мая команда Валерия Карпина проведёт выездную встречу с казанским «Рубином».