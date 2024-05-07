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Рыскин — о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «Игра команды понравилась»

07 Мая 2024 • 21:01 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Ростов

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о поражении клуба в матче 27-го тура первенства России с «Локомотивом» (0:1).

«Игра команды понравилась. Создавались моменты. Была видна запредельная самоотдача футболистов. Моментов создали, как минимум, на ничью», — приводит слова функционера издание «СЭ».

Отметим, что сейчас «Ростов» располагается на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив заработал 40 баллов.

К слову, 11 мая команда Валерия Карпина проведёт выездную встречу с казанским «Рубином».

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