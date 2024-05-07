Радимов — об игровом времени Игнатова: «Какая ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?»

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игровом времени полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

Специалист предложил обратиться к статистике, отметив, что когда Игнатов выходит на поле с первых минут, то «Спартак» побеждает, а без него команда ничего не может создать в атаке.

«Я логику Слишковича не совсем понимаю, я понимаю, что нужна ротация, но какая, с другой стороны, ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором семи голевых передач.