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Радимов — об игровом времени Игнатова: «Какая ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?»

07 Мая 2024 • 20:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игровом времени полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

Специалист предложил обратиться к статистике, отметив, что когда Игнатов выходит на поле с первых минут, то «Спартак» побеждает, а без него команда ничего не может создать в атаке.

«Я логику Слишковича не совсем понимаю, я понимаю, что нужна ротация, но какая, с другой стороны, ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором семи голевых передач.

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