Жигулёв: «Друзья сербы сказали, что Илич – очень хороший человек»

Илья Жигулёв, полузащитник нижегородского «Пари НН» высказался о Саше Иличе, новом главном тренере «горожан». Иностранный специалист сменил на посту Сергея Юрана, покинувшего клуб в минувшем апреле из-за плохих результатов в виде серии из нескольких поражений подряд.

«Мои друзья сербы, с которыми я играл в разных командах, знают Илича. Мне сказали, что это очень хороший человек и тренер. Познакомимся ближе, станем понимать его требования, вместе готовиться и побеждать», - говорит Жигулёв для «РБ Спорт».

На данный момент «Пари НН» идёт на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ с 29 баллами в активе.